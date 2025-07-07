Вибухи на Житомирщині: підозру отримала група осіб за незаконне виготовлення вибухівки

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб після вибухів на території виробничих приміщень на Житомирщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Як зазначили у відомстві, за фактом порушення правил поводження з вибухонебезпечними речовинами підозру оголосили трьом особам: двом керівникам підприємств та працівнику одного із них.

Під час розслідування було встановлено, що директор одного з підприємств налагодив діяльність з виготовлення вибухових речовин, залучивши до цього осіб, які не мали відповідного фахового рівня та спеціальної освіти.

Це підприємство працювало без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до житлових будинків. Порушення норм чинного законодавства, які регулюють виготовлення й зберігання вибухових речовин, призвело до вибухів.

Водночас Національна поліція України повідомила про підозру п’ятьом затриманим. Там додали, що фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо

2 липня ввечері у Житомирській області сталися вибухи. Як повідомив голова Глибочицької громади Сергій Сокальський, вибухи сталися на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені. В результаті інциденту є постраждалі.

За даними джерел УНН, вибух стався на складі промислового виробництва, що пов'язане з агробізнесом.