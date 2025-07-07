Взрывы в Житомирской области: группа лиц получила подозрение за незаконное изготовление взрывчатки

Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц после взрывов на территории производственных помещений в Житомирской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как отметили в ведомстве, по факту нарушения правил обращения со взрывоопасными веществами подозрение объявили трем лицам: двум руководителям предприятий и работнику одного из них.

В ходе расследования было установлено, что директор одного из предприятий наладил деятельность по изготовлению взрывчатых веществ, привлекая к этому лиц, не имевших соответствующего профессионального уровня и специального образования.

Это предприятие работало без каких-либо разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам. Нарушение норм действующего законодательства, регулирующих изготовление и хранение взрывчатых веществ, привело к взрывам.

В то же время Национальная полиция Украины сообщила о подозрении пятерым задержанным. Там добавили, что фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним

2 июля вечером в Житомирской области произошли взрывы. Как сообщил глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский, взрывы произошли на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены. В результате инцидента есть пострадавшие.

По данным источников УНН, взрыв произошел на складе промышленного производства, связанного с агробизнесом.