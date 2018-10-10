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Сорванные крыши и разрушенные дома: как выглядит Августовка после взрывов на арсенале

Сорванные крыши и разрушенные дома: как выглядит Августовка после взрывов на арсенале

Киев  •  УНН

 • 63383 просмотра

ЧЕРНИГОВ-КИЕВ. 10 октября. УНН. Населенные пункты Дружба и Августовка расположены ближе всего к 6-му арсеналу Минобороны, на котором произошел пожар. На въезде в эти села расположены блокпосты и пропускают только по пропускам или по прописке в паспорте местных жителей, чтобы они могли забрать вещи, передает корреспондент УНН.

Так, журналисты УНН побывали на территории Августовки. Полиция позволила нам пройти по разрушенной улице не более 50 метров вглубь деревни. Поэтому, какая именно ситуация в других частях населенного пункта, мы не видели.

Первые дома расположены менее чем в нескольких сотнях метров от периметра базы. Мы имели возможность увидеть разрушения прилегающих поселений.

Попадаются полностью разрушенные дома – такие, в которых осталась часть обугленных стен или фундамент. Если пройти 50 метров по улице Садовая, можно увидеть не менее 3 полностью разрушенные здания. В некоторых крыша с дырками или полностью сорвана.

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Оборванные электрические провода. Часть заборов повалена, а часть – с дырками. Повреждены автомобили. На некоторых дворах остались собаки, куры и другой мелкий скот. Полиция говорит, что саперы подкармливают животных. В наиболее опасных селах Августовка и Дружба саперы работают сегодняшнего дня. В это время со складов еще раздаются взрывы. Именно в этой местности слышны все случаи детонации. Их частота не закономерна. Иногда бывает несколько в минуту, иногда с интервалом в несколько минут.

Почти перед каждым двором лежат кучки уже обезвреженных снарядов разного размера. Перед домами складывают именно то количество, которое вынесли с территории одной дома. Это может быть один-два снаряда от града или кладка из 10-20 недействующих припасов разных размеров.

Люди уезжали из этих поселков первыми. Те, с кем удалось пообщаться, сказали, что сами оставляли опасную зону. Большая часть населения не знает, как сейчас выглядит их дом.

Домой могут вернуться владельцы тех зданий, которые уже очистили. Другие должны дождаться разрешения саперов.

Отметим, что к селу дорога идет через лес. Возле нее достаточно часто попадаются еще неразминированные снаряды, а также порой поваленные деревья.

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Как сообщал УНН, в результате чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале в Черниговской области больше всего пострадало село Августовка.

Напомним, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.

Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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