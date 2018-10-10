Слідство вважає основною версією вибухів в Калинівці, Балаклеї та під Ічнею диверсії

"Практично у всіх випадках основною версією слідства – у подіях в Харківській області, у Вінницькій області, а від вчорашнього дня і у подіях в Чернігівській області є диверсії", - сказав Генпрокурор.

Він нагадав, що у Харківській області Генпрокуратура раніше демонструвала літальний апарат з РФ, який за версією слідства скинув запалювальні пристрої. В Калинівці, за його словами, було також виявлено докази диверсійної групи.

"Версія про недбалість у Чернігові відпала від учорашнього дня після показів військовослужбовців. Найбільш вірогідною версією є диверсія", - сказав Луценко.



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Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.