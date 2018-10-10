Следствие считает основной версией взрывов в Калиновке, Балаклеи и под Ичней диверсии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Версия о халатности, которая могла привести к ЧС в районе 6-го арсенала Министерства обороны под Ичней Черниговской области, отпала от вчерашнего дня. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Практически во всех случаях основной версией следствия - в событиях в Харьковской области, в Винницкой области, а от вчерашнего дня и в событиях в Черниговской области является диверсии", - сказал генпрокурор.
Он напомнил, что в Харьковской области Генпрокуратура ранее демонстрировала летательный аппарат из РФ, который по версии следствия сбросил зажигательные устройства. В Калиновке, по его словам, было также обнаружено доказательства диверсионной группы.
"Версия о халатности в Чернигове отпала от вчерашнего дня после показаний военнослужащих. Наиболее вероятной версией является диверсия", - сказал Луценко.
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Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, чтов районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.