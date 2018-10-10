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Зірвані дахи та зруйновані будинки: як виглядає Августівка після вибухів на арсеналі

Зірвані дахи та зруйновані будинки: як виглядає Августівка після вибухів на арсеналі

Київ • УНН

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ЧЕРНІГІВ-КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Населені пункти Дружба та Августівка розташовані найближче до 6-го арсеналу Міноборони, на якому сталася пожежа. На в'їзді до цих сіл розташовані блокпости та пропускають лише за перепустками або за пропискою в паспорті місцевих жителів, щоб вони могли забрати речі, передає кореспондент УНН.

Так, журналісти УНН побували на території Августівки. Поліція дозволила нам пройти зруйнованою вулицею не більше 50 метрів вглиб села. Тому, яка саме ситуація в інших частинах населеного пункту, ми не бачили.

Перші будинки розташовані менше ніж за кількасот метрів від периметру бази. Ми мали змогу побачити руйнування прилеглих поселень.

Трапляються повністю зруйновані будинки – такі, в яких залишилася частина обвуглених стін або фундамент. Якщо пройти 50 метрів вулицею Садова, можна побачити щонайменше 3 повністю зруйновані будівлі. У деяких дах з дірками або повністю зірваний.

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Обірвані електричні дроти. Частина парканів повалена, а частина – з дірками. Пошкоджені автомобілі. На деяких подвір’ях залишилися собаки, кури та інша мала худоба. Поліція каже, що сапери підгодовують тваринок. У найбільш небезпечних селах Августівка та Дружба сапери працюють відсьогодні. У цей час зі складів ще лунають вибухи. Саме у цій місцевості чути всі випадки детонації. Їх частота не закономірна. Іноді буває декілька на хвилину, іноді з інтервалом у декілька хвилин.

Майже перед кожним подвір’ям лежать купки вже знешкоджених снарядів різного розміру. Перед будинками складають саме ту кількість, яку винесли з території однієї домівки. Це може бути один-два снаряди від граду або кладка з 10-20 недіючих припасів різних розмірів.

Люди виїжджали з цих селищ найпершими. Ті, з ким вдалося поспілкуватися, сказали, що самі залишали небезпечну зону. Більша частина населення не знає, як зараз виглядає їх домівка.

Додому можуть повернутися власники тих будівель, які вже очистили. Інші мають дочекатися дозволу саперів.

Зазначимо, що до села дорога йде через ліс. Біля неї досить часто трапляються ще нерозміновані снаряди, а також деколи повалені дерева.

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Як повідомляв УНН, внаслідок надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі у Чернгівській області найбільше постраждало село Августівка.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

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