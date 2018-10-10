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Вибухи у Чернігівській області: найбільше постраждало село Августівка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Внаслідок надзвичайної ситуації на 6-му арсеналі Міноборони найбільше постраждав населений пункт Августівка. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час сьогоднішнього брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Найбільше ураження отримала Августівка. Є пошкоджені та знищені будинки. Але звідти дуже швидко евакуювали населення. Також за допомогою підрозділів поліції буквально вчора вивезли останніх пенсіонерів, які не змогли звідти виїхати. Тому жертв на сьогодні немає", – зазначив Фацевич.

Т.в.о. голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін додав, що внаслідок надзвичайної ситуації пошкоджено більше дачних будинків.

За словами Фацевича, населені пункти, наближені до арсеналу, поки що закриті. Там проводиться розмінування. У решту населених пунктів, які розташовані на більш віддаленій території, уже приїжджає місцеве населення. До поліції надійшло вже 70 звернень, але вони, в основному, стосуються пошкодження будинків. Як зазначив Фацевич, очікується, що таких звернень буде більше.

"Таких звернень буде ще більше, тому що громадяни повертаються додому і бачать наявність боєприпасів, уламків та пошкоджень. Звернень кримінального характеру немає", – повідомив заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, що вже створена спеціальна комісія, яка буде оцінювати ступінь пошкоджень від вибухів на 6-му арсеналі у Чернігівській області.

А Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 100 млн грн для відновлення житла та інфраструктури, постраждалих внаслідок вибухів на 6-му арсеналі. 

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

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