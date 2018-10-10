Взрывы в Черниговской области: больше всего пострадало село Августовка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Вследствие чрезвычайной ситуации на 6-м арсенале Минобороны больше всего пострадал населенный пункт Августовка. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич во время сегодняшнего брифинга, передает корреспондент УНН.
"Больше поражения получила Августовка. Есть поврежденные и уничтожены дома. Но оттуда очень быстро эвакуировали население. Также с помощью подразделений полиции буквально вчера вывезли последних пенсионеров, которые не смогли оттуда уехать. Поэтому жертв на сегодня нет", – отметил Фацевич.
И.о. главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин добавил, что в результате чрезвычайной ситуации повреждено больше дачных домов.
По словам Фацевича, населенные пункты, приближенные к арсеналу, пока закрыты. Там проводится разминирование. В остальные населенные пункты, расположенных на более отдаленной территории, уже приезжает местное население. В полицию поступило уже 70 обращений, но они, в основном, касаются повреждения домов. Как отметил Фацевич, ожидается, что таких обращений будет больше.
"Таких обращений будет еще больше, потому что граждане возвращаются домой и видят наличие боеприпасов, обломков и повреждений. Обращений криминального характера нет", – сообщил заместитель главы Нацполиции.
Напомним, что уже создана специальная комиссия, которая будет оценивать степень повреждений от взрывов на 6-м арсенале в Черниговской области.
А Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн для восстановления жилья и инфраструктуры, пострадавших в результате взрывов на 6-м арсенале.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.