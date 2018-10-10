Кабмін виділив 100 млн грн з резерву для відновлення інфраструктури через вибухи під Ічнею

"100 млн грн ми виділяємо на область. І область буде визначатися з точки зору підтримки", - сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Також він доручив Мінфіну скоординувати роботу з Чернігівською ОДА, аби не було бюрократичної тяганини під час виділення коштів для відновлення інфраструктури внаслідок вибухів на арсеналі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибухи на Чернігівщині: основна версія поліції – диверсія груп з РФ

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.