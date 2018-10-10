Кабмін виділив 100 млн грн з резерву для відновлення інфраструктури через вибухи під Ічнею
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду 100 млн грн для відновлення житла та інфраструктури, постраждалих внаслідок вибухів на 6-му арсеналі під Ічнею на Чернігівщині. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"100 млн грн ми виділяємо на область. І область буде визначатися з точки зору підтримки", - сказав на засіданні уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Також він доручив Мінфіну скоординувати роботу з Чернігівською ОДА, аби не було бюрократичної тяганини під час виділення коштів для відновлення інфраструктури внаслідок вибухів на арсеналі.
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Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.