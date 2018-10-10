На Чернігівщині створили комісію, яка оцінить пошкодження від вибухів

"У мене є інформацію, що від сьогодні комісія уже буде робити по дворах обхід і оцінку пошкоджень, щоб надавати компенсацію громадянам", – повідомив Фацевич.

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Крім того, як повідомив т.в.о. голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, ситуація в зоні надзвичайної ситуації стабільна.

"На теперішній час до поліції надійшло шість повідомлень про мародерство. Але після перевірки інформація не знайшла свого підтвердження", – зазначив Аброськін.

Він додав, що в Ічнянському районі несуть службу спецпризначенці ГУНП міста Києва, Київської, Сумської та Полтавської областей.

За словами Фацевича, цілодобово виконують завдання з охорони громадського порядку і недопущення мародерства понад 200 правоохоронців.

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Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. Поліція розглядає диверсію як основну версію причин події.

Кабмін виділив з резервного фонду 100 млн грн для відновлення житла та інфраструктури, постраждалих внаслідок вибухів на 6-му арсеналі під Ічнею.