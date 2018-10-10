В Черниговской области создали комиссию, которая оценит повреждения от взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что уже создана специальная комиссия, которая будет оценивать степень повреждений от взрывов на 6-м арсенале Минобороны. Об этом он сообщил во время брифинга в пгт Парафиевка Черниговской области, передает корреспондент УНН.
"У меня есть информация, что с сегодняшнего дня комиссия уже будет делать по дворам обход и оценку повреждений, чтобы предоставлять компенсацию гражданам", – сообщил Фацевич.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начальник складов под Ичней был снят с должности месяц назад
Кроме того, как сообщил и.о. главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, ситуация в зоне чрезвычайной ситуации стабильная.
"В настоящее время в полицию поступило шесть сообщений о мародерстве. Но после проверки информация не нашла своего подтверждения", – отметил Аброськин.
Он добавил, что в Ичнянском районе несут службу спецназовцы ГУНП города Киева, Киевской, Сумской и Полтавской областей.
По словам Фацевича, круглосуточно выполняют задачи по охране общественного порядка и недопущению мародерства более 200 правоохранителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрывы под Ичней продолжались всю ночь и стали реже только утром - очевидцы
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тисяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Полиция рассматривает диверсию в качестве основной версии причин происшествия.
Кабмин выделил из резервного фонда 100 млн грн для восстановления жилья и инфраструктуры, пострадавших в результате взрывов на 6-м арсенале под Ичней.