В Черниговской области создали комиссию, которая оценит повреждения от взрывов

КИЕВ. 10 октября. УНН. Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что уже создана специальная комиссия, которая будет оценивать степень повреждений от взрывов на 6-м арсенале Минобороны. Об этом он сообщил во время брифинга в пгт Парафиевка Черниговской области, передает корреспондент УНН.