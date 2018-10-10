Начальник складів під Ічнею був знятий з посади місяць тому

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Начальник військових складів, які вибухнули вчора під Ічнею, Чернігівської області, був знятий з посади через негативні результати відпрацювання антидиверсійних навчань. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.