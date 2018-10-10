Начальник складів під Ічнею був знятий з посади місяць тому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Начальник військових складів, які вибухнули вчора під Ічнею, Чернігівської області, був знятий з посади через негативні результати відпрацювання антидиверсійних навчань. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Розкрию інформацію. Підрозділи сил спеціальних операцій у серпні проводили відпрацювання всіх складів в Україні по антидиверсійним заходам. За результатами цих навчань керівник Ічнянських складів був знятий з посади. Це відбулося десь місяць тому”, — сказав Луценко.
Він додав що “нажаль, база не була готова до умов військового часу”.
За словами генпрокурора, на стан зберігання боєприпасів та озброєння впливають кілька чинників. Зокрема не достаток фінансування захисних споруд і темпи виконання зведення відповідних систем захисту.
Як зазначив Луценко в ході слідства також будуть також вивчатися дії певних військових керівників, які відповідають за цей напрямок.
Нагадаємо, слідство вважає основною версією вибухів в Калинівці, Балаклеї та під Ічнею диверсії.