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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5466 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117561 просмотра

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8 марта, 10:25 • 125538 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Начальник складов под Ичней был снят с должности месяц назад

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Начальник военных складов, которые взорвались вчера во Ичней, Черниговской области, был снят с должности из-за отрицательных результатов отработки антидиверсионных учений. Об этом сегодня во время брифинга заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Открою информацию. Подразделения сил специальных операций в августе проводили отработку всех складов в Украине по антидиверсионной мероприятиям. По результатам этих учений руководитель Ичнянских складов был снят с должности. Это произошло около месяца назад", - сказал Луценко.

Он добавил, что "к сожалению, база не была готова к условиям военного времени".

По словам генпрокурора, на состояние хранения боеприпасов и вооружения влияют несколько факторов. В частности, не достаток финансирования защитных сооружений и темпы выполнения строительства соответствующих систем защиты.

Как отметил Луценко, в ходе следствия также будут также изучаться действия определенных военных руководителей, отвечающих за это направление.

Напомним, следствие считает основной версией взрывов в Калиновке, Балаклеи и под Ичней диверсии.

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