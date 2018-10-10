Начальник складов под Ичней был снят с должности месяц назад
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Начальник военных складов, которые взорвались вчера во Ичней, Черниговской области, был снят с должности из-за отрицательных результатов отработки антидиверсионных учений. Об этом сегодня во время брифинга заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Открою информацию. Подразделения сил специальных операций в августе проводили отработку всех складов в Украине по антидиверсионной мероприятиям. По результатам этих учений руководитель Ичнянских складов был снят с должности. Это произошло около месяца назад", - сказал Луценко.
Он добавил, что "к сожалению, база не была готова к условиям военного времени".
По словам генпрокурора, на состояние хранения боеприпасов и вооружения влияют несколько факторов. В частности, не достаток финансирования защитных сооружений и темпы выполнения строительства соответствующих систем защиты.
Как отметил Луценко, в ходе следствия также будут также изучаться действия определенных военных руководителей, отвечающих за это направление.
Напомним, следствие считает основной версией взрывов в Калиновке, Балаклеи и под Ичней диверсии.