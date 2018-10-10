Вибухи під Ічнею продовжувались всю ніч і стали рідшими лише на ранок - очевидці

"О першій годині ночі знов почалося. Свист і вибухи були всю ніч. Зранку трохи стихло – вже час від часу вибухає", - розповіли місцеві.

За словами жителів села Заудайка, що в 20 км від смт Дружба, снаряди долітали до городів, однак будинки не пошкодили.

Уже вчора ввечері у селі з'явилися військові, які шукали і знешкоджували снаряди.

Евакуацію із села Заудайка місцева влада, як повідомили місцеві жителі, не організовувала. Тож люди виїжджали власним транспортом. Приблизно третина села, зокрема літні люди, залишались вдома. Вчора надвечір ті, хто виїхав, потроху поверталися на ночівлю та для догляду за худобою. Нинішньої ночі багато хто знов виїжджав у сусідні села, рятуючись.

Жителям села Августівка пощастило набагато менше – їхній населений пункт межує із смт Дружба, тож снаряди пошкодили як будівлі, так і дороги.

Нагадаємо, станом на 7 годину 10 жовтня на території військового складу поблизу Ічні Чернігівської області спостерігаються поодинокі випадки детонації боєприпасів. Загиблих та травмованих унаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано. За словами волонтерів, люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні в Чернігівській області, ніч на 10 жовтня провели у спортзалах – ночували на матах.

Основна версія поліції щодо причин вибухів біля міста Ічня Чернігівській області – диверсійні дії груп РФ.