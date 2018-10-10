Вибухи на складах в Ічні: спостерігаються поодинокі випадки детонації боєприпасів

“У районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю понад 1 тис. осіб та 212 од. техніки, у тому числі від: ДСНС — 257 осіб та 74 од. техніки. Для координації залучених сил і засобів, надання допомоги населенню розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС України”, — йдеться у повідомленні.

Підрозділами ДСНС врятовано 16 осіб, з них 2 дітей, з 5 км зони ураження (с. Августівка). Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 37 заявок від місцевого населення. Роботи продовжуються.

У готовності до застосування утримується пожежна та медична авіація ДСНС.

Як раніше інформував УНН, люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні в Чернігівській області, ночують у спортзалах на матах, волонтери збирають допомогу — потрібні дитячі памперси, теплі дитячі речі, матраци та ковдри.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.