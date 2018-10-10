Вибухи на складах в Ічні: спостерігаються поодинокі випадки детонації боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Станом на 7 годину 10 жовтня на території військового складу поблизу м. Ічня Чернігівської області спостерігаються поодинокі випадки детонації боєприпасів. Загиблих та травмованих унаслідок надзвичайної ситуації не зафіксовано, передає УНН із посиланням на сайт ДСНС України.
“У районі надзвичайної ситуації залучено сили і засоби загальною чисельністю понад 1 тис. осіб та 212 од. техніки, у тому числі від: ДСНС — 257 осіб та 74 од. техніки. Для координації залучених сил і засобів, надання допомоги населенню розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та оперативна група ДСНС України”, — йдеться у повідомленні.
Підрозділами ДСНС врятовано 16 осіб, з них 2 дітей, з 5 км зони ураження (с. Августівка). Піротехнічними підрозділами відпрацьовано 37 заявок від місцевого населення. Роботи продовжуються.
У готовності до застосування утримується пожежна та медична авіація ДСНС.
Як раніше інформував УНН, люди, які постраждали у результаті вибухів біля Ічні в Чернігівській області, ночують у спортзалах на матах, волонтери збирають допомогу — потрібні дитячі памперси, теплі дитячі речі, матраци та ковдри.
Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.
З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.
Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.