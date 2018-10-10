Взрывы на складах в Ичне: наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 7 час 10 октября на территории военного склада вблизи г. Ичня Черниговской области наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано, передает УНН со ссылкой на сайт ДСНС Украины.
“В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью более 1 тыс. человек и 212 ед. техники, в том числе от: ДСНС — 257 человек и 74 ед. техники. Для координации привлеченных сил и средств, оказанию помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ДСНС Украины”, - говорится в сообщении.
Подразделениями ДСНС спасены 16 человек, из них 2 детей, с 5 км зоны поражения (с. Августовка). Пиротехническими подразделениями отработано 37 заявок от местного населения. Работы продолжаются.
В готовности к применению содержится пожарная и медицинская авиация ДСНС.
Как ранее информировал УНН, люди, которые пострадали в результате взрывов у Ичне в Черниговской области, ночуют в спортзалах на матах, волонтеры собирают помощь — нужны детские памперсы, теплые детские вещи, матрасы и одеяла.
Напомним, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.