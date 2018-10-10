Взрывы под Ичней продолжались всю ночь и стали реже только утром - очевидцы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Взрывы на военных складах под Ичней Черниговской области продолжались в течение всей ночи, на утро среды их интенсивность снизилась. Об этом корреспонденту УНН рассказали жители села Заудайка и Августовка Черниговской области.
"В час ночи снова началось. Свист и взрывы были всю ночь. Утром немного стихло - уже время от времени взрывается", - рассказали местные.
По словам жителей села Заудайка, что в 20 км от пгт Дружба, снаряды долетали до огородов, однако дома не повредили.
Уже вчера вечером в селе появились военные, которые искали и обезвредили снаряды.
Эвакуацию из села Заудайка местные власти, как сообщили местные жители, не организовывали. Поэтому люди выезжали собственным транспортом. Примерно треть села, в частности пожилые люди, оставались дома. Вчера вечером те, кто уехал, понемногу возвращались на ночлег и для ухода за скотом. Нынешней ночью многие вновь выезжал в соседние села, спасаясь.
Жителям села Августовка повезло гораздо меньше - их населенный пункт граничит с пгт Дружба, поэтому снаряды повредили как здания, так и дороги.
Напомним, на 7:00 10 октября на территории военного склада вблизи Ични Черниговской области наблюдаются единичные случаи детонации боеприпасов. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано. По словам волонтеров, люди, которые пострадали в результате взрывов возле Ични в Черниговской области, ночь на 10 октября провели в спортзалах - ночевали на матах.
Основная версия полиции о причинах взрывов возле города Ичня Черниговской области - диверсионные действия групп РФ.