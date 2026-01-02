Зима пришла почти на месяц позже: прошлый декабрь в Киеве стал одним из самых теплых

$42.170.18
49.550.24
ukenru
09:17 • 2380 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 5730 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 45312 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 71090 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 55824 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 52673 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 173561 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 170152 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56516 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46839 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.2м/с
75%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 15841 просмотра
Международный аэропорт в Йемене приостановил работу на фоне углубления кризиса между Саудовской Аравией и ОАЭ2 января, 02:37 • 7360 просмотра
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 10701 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 6284 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 12679 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 4286 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 33549 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 51180 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 173515 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 97215 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Прокудин Александр Сергеевич
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 31038 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 39783 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 40213 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 97254 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 38828 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Зима пришла почти на месяц позже: прошлый декабрь в Киеве стал одним из самых теплых

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Метеорологическая зима в Киеве началась 24 декабря, что почти на месяц позже нормы. Декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых с начала наблюдений, со среднемесячной температурой 1,0°С.

Зима пришла почти на месяц позже: прошлый декабрь в Киеве стал одним из самых теплых

Метеорологическая зима пришла в Киев с почти месячной задержкой, а декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в столице с начала наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Метеорологическая зима в Киеве началась 24 декабря устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 0℃, что почти на месяц позже средних многолетних показателей

- сообщили в обсерватории.

Детали

По данным обсерватории, среднемесячная температура воздуха декабря в Киеве составила 1,0°С, что выше климатической нормы на 2,8℃.

"Декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в столице с начала наблюдений", - говорится в сообщении.

Холоднее всего было 25 декабря, когда минимальная температура снизилась под утро до -11,1°С. Теплее всего было 10 числа, когда максимальная температура повысилась до +9,3°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 26 мм или 55% месячной нормы.

Холоднее нормы: синоптики дали прогноз на январь25.12.25, 14:09 • 3065 просмотров

Юлия Шрамко

КиевПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Дожди в Украине
Снег в Украине
Киев