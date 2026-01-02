Зима пришла почти на месяц позже: прошлый декабрь в Киеве стал одним из самых теплых

Метеорологическая зима пришла в Киев с почти месячной задержкой, а декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в столице с начала наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Метеорологическая зима в Киеве началась 24 декабря устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 0℃, что почти на месяц позже средних многолетних показателей - сообщили в обсерватории.

Детали

По данным обсерватории, среднемесячная температура воздуха декабря в Киеве составила 1,0°С, что выше климатической нормы на 2,8℃.

"Декабрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в столице с начала наблюдений", - говорится в сообщении.

Холоднее всего было 25 декабря, когда минимальная температура снизилась под утро до -11,1°С. Теплее всего было 10 числа, когда максимальная температура повысилась до +9,3°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 26 мм или 55% месячной нормы.

