Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 3732 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 44236 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 69683 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 55018 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 52253 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 172030 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 168701 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56330 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46646 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Зима прийшла майже на місяць пізніше: минулий грудень у Києві став одним з найтепліших

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня, що майже на місяць пізніше норми. Грудень 2025 року увійшов до десятки найтепліших з початку спостережень, із середньомісячною температурою 1,0°С.

Зима прийшла майже на місяць пізніше: минулий грудень у Києві став одним з найтепліших

Метеорологічна зима прийшла до Києва з майже місяцем затримки, а грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників

- повідомили в обсерваторії.

Деталі

За даними обсерваторії, середньомісячна температура повітря грудня у Києві становила 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃.

"Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень", - ідеться у повідомленні.

Найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С. Найтепліше було 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.

Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55% місячної норми.

Холодніше за норму: синоптики дали прогноз на січень25.12.25, 14:09 • 3061 перегляд

Юлія Шрамко

