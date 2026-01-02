Зима прийшла майже на місяць пізніше: минулий грудень у Києві став одним з найтепліших
Київ • УНН
Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня, що майже на місяць пізніше норми. Грудень 2025 року увійшов до десятки найтепліших з початку спостережень, із середньомісячною температурою 1,0°С.
Метеорологічна зима прийшла до Києва з майже місяцем затримки, а грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.
Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників
Деталі
За даними обсерваторії, середньомісячна температура повітря грудня у Києві становила 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃.
"Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень", - ідеться у повідомленні.
Найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С. Найтепліше було 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.
Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55% місячної норми.
