Зима прийшла майже на місяць пізніше: минулий грудень у Києві став одним з найтепліших

Метеорологічна зима прийшла до Києва з майже місяцем затримки, а грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Метеорологічна зима у Києві розпочалась 24 грудня стійким зниженням середньодобової температури повітря нижче 0℃, що майже на місяць пізніше середньобагаторічних показників - повідомили в обсерваторії.

За даними обсерваторії, середньомісячна температура повітря грудня у Києві становила 1,0°С, що вище кліматичної норми на 2,8℃.

"Грудень 2025 року увійшов у десятку найтепліших у столиці з початку спостережень", - ідеться у повідомленні.

Найхолодніше було 25 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -11,1°С. Найтепліше було 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +9,3°С.

Опадів на проспекті Науки випало 26 мм або 55% місячної норми.

