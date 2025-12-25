Холоднее нормы: синоптики дали прогноз на январь
Киев • УНН
В Украине средняя месячная температура в январе 2026 года ожидается на 1-7° мороза, что на 1,5° ниже нормы. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы, 28-79 мм.
Средняя месячная температура в январе 2026 года в Украине прогнозируется несколько ниже нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Средняя месячная температура ожидается 1–7° мороза, что на 1,5° ниже нормы
Месячное количество осадков, как отмечается, ожидается 28-79 мм, что в пределах нормы (80-100%).
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год25.12.25, 11:42 • 9576 просмотров