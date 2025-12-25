$42.150.05
Эксклюзив
10:58 • 5784 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42 • 9494 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
09:37 • 12343 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
09:14 • 10994 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33 • 11068 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
07:30 • 11077 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 42353 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 60674 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 31414 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 49045 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Холоднее нормы: синоптики дали прогноз на январь

Киев • УНН

 • 202 просмотра

В Украине средняя месячная температура в январе 2026 года ожидается на 1-7° мороза, что на 1,5° ниже нормы. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах нормы, 28-79 мм.

Холоднее нормы: синоптики дали прогноз на январь

Средняя месячная температура в январе 2026 года в Украине прогнозируется несколько ниже нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Средняя месячная температура ожидается 1–7° мороза, что на 1,5° ниже нормы

- сообщили в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков, как отмечается, ожидается 28-79 мм, что в пределах нормы (80-100%).

Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год25.12.25, 11:42 • 9576 просмотров

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Украина