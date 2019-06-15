"Желтые жилеты" бьют новые антирекорды: на протесты во Франции вышло 7 тысяч человек

Добавляется, что сотрудники правоохранительных органов разогнали митинг “желтых жилетов” в Тулузе с помощью слезоточивого газа.

По данным радиостанции France Bleu, около 2 тыс. демонстрантов собрались в 14:00 (15:00 по киевскому времени) в районе бульвара Страсбург в Тулузе на незадекларированный в местной префектуре митинг. Уже через несколько минут на место проведения акции прибыли отряды полиции и применили слезоточивый газ, чем разогнали демонстрантов. После этого некоторое время на месте были мобилизованы значительные силы правоохранительных органов для предотвращения возможных новых акций.

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Напомним, в минувшую субботу на улицы страны вышли 10,3 тыс. человек. Столичный регион неделю назад собрал 1,1 тыс. участников движения. Таким образом, очередной — 31-й по счету — общенациональный день протеста “желтых жилетов” оказался самым малочисленным за всю историю движения.

Массовые субботние манифестации “желтых жилетов” начались во Франции 17 ноября 2018 года. Сначала они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.