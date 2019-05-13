Прем'єр Франції: більшість громадян не підтримує акції "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Більшість французів не підтримує суботні акції протесту руху “жовті жилети”, так як вони регулярно супроводжуються насильством. Про це заявив у неділю в інтерв’ю газеті Le Figaro прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, передає УНН.
“Ми зробили хороші пропозиції у відповідь на гнів і вимоги цих громадян, — сказав Філіп. — Переважна більшість французів більше не приймає насильство, що стало постійним під час суботніх маніфестацій”.
“Я думаю про комерсантів, які хочуть працювати в мирній обстановці. Я думаю про сили правопорядку, які постійно мобілізовані. Я думаю про всіх французів, які, як і я, хочуть, щоб цей хаос припинився”, — заявив Філіп.
Нагадуємо, глава МЗС Франції заявив про загрозу виникнення міжнародної анархії.