Премьер Франции: большинство граждан не поддерживает акции "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Большинство французов не поддерживает субботние акции протеста движения “желтые жилеты”, так как они регулярно сопровождаются насилием. Об этом заявил в воскресенье в интервью газете Le Figaro премьер-министр Франции Эдуар Филипп, передает УНН.
“Мы сделали хорошие предложения в ответ на гнев и требования этих граждан, — сказал Филипп. — Подавляющее большинство французов больше не принимает насилие, ставшее постоянным во время субботних манифестаций”.
“Я думаю о коммерсантах, которые хотят работать в мирной обстановке. Я думаю о силах правопорядка, которые постоянно мобилизованы. Я думаю о всех французах, которые, как и я, хотят, чтобы этот хаос прекратился”, — заявил Филипп.
Напоминаем, глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии.