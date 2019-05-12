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Глава МЗС Франції заявив про загрозу виникнення міжнародної анархії

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що заклики до конфронтації держав можуть призвести до міжнародної анархії, передає УНН.

“Деякі виступають за те, щоб відносини між державами більше спиралися не на співпрацю, а на конфронтації держав. Ми ризикуємо перейти до якоїсь формі міжнародної анархії”, — сказав міністр в розгорнутому інтерв’ю газеті Le Parisien.

Він також виділив у відносинах країн два інших важливих явища, які впливають на міжнародну безпеку.

Ле Дріан зазначив, що “головні принципи та засади міжнародного життя в даний час розлітаються на уламки... не поважаються інститути, договори, дані раніше обіцянки і кордони”. Вина в цьому, на його думку, лежить на Дональді Трампі, але “Китай і Росія також можуть зіграти свою роль в цих порушеннях рівноваги”.

Він також заявив, що зараз розвиваються форми “гіпернасильства, а саме тривалого тероризму”.

Крім того, Ле Дріан висловив побажання, щоб всі сторони дотримувалися Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, підкресливши, що “це стосується в першу чергу до Ірану”, але і “США також несуть свою відповідальність”.

Як стало відомо раніше, Франція не проти участі Асада у виборах в Сирії.

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