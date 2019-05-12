Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии, передает УНН.
“Некоторые выступают за то, чтобы отношения между государствами больше основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации держав. Мы рискуем перейти к некой форме международной анархии”, — сказал министр в развернутом интервью газете Le Parisien.
Он также выделил в отношениях стран два других важных явления, влияющих на международную безопасность.
Ле Дриан отметил, что “главные принципы и основы международной жизни в настоящее время разлетаются на осколки... не уважаются институты, договоры, данные ранее обещания и границы”. Вина в этом, по его мнению, лежит на Дональде Трампе, но “Китай и Россия также могут сыграть свою роль в этих нарушениях равновесия”.
Он также заявил, что сейчас развиваются формы “гипернасилия, а именно продолжающегося терроризма”.
Кроме того, Ле Дриан выразил пожелание, чтобы все стороны соблюдали Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, подчеркнув, что “это относится в первую очередь к Ирану”, но и “США также несут свою ответственность”.
Как стало известно ранее, Франция не прочь участия Асада в выборах в Сирии.