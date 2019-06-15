"Жовті жилети" б'ють нові антирекорди: на протести у Франції вийшло 7 тисяч осіб

КИЇВ. 15 червня. УНН. Не більше 7 тис. людей взяли участь в маніфестаціях "жовтих жилетів" у Франції, з яких 950 - в Парижі. Про це в суботу повідомив телеканал BFM з посиланням на МВС республіки, передає УНН.