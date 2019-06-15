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"Жовті жилети" б'ють нові антирекорди: на протести у Франції вийшло 7 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Не більше 7 тис. людей взяли участь в маніфестаціях "жовтих жилетів" у Франції, з яких 950 - в Парижі. Про це в суботу повідомив телеканал BFM з посиланням на МВС республіки, передає УНН.

"Жовті жилети" б'ють нові антирекорди: на протести у Франції вийшло 7 тисяч осіб

Додається, що співробітники правоохоронних органів розігнали мітинг "жовтих жилетів" в Тулузі за допомогою сльозогінного газу.

За даними радіостанції France Bleu, близько 2 тис. демонстрантів зібралися о 14:00 (15:00 за київським часом) в районі бульвару Страсбург в Тулузі на незадекларований в місцевій префектурі мітинг. Вже через кілька хвилин на місце проведення акції прибули загони поліції і застосували сльозогінний газ, чим розігнали демонстрантів. Після цього певний час на місці були мобілізовані значні сили правоохоронних органів для запобігання можливих нових акцій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Франції: більшість громадян не підтримує акції "жовтих жилетів"

Нагадаємо, минулої суботи на вулиці країни вийшли 10,3 тис. осіб. Столичний регіон тиждень тому зібрав 1,1 тис. учасників руху. Таким чином, черговий - 31-й за рахунком - загальнонаціональний день протесту "жовтих жилетів" виявився найбільш нечисленним за всю історію руху.

Масові суботні маніфестації "жовтих жилетів" почалися у Франції 17 листопада 2018 року. Спочатку вони були викликані підвищенням тарифів на автомобільне паливо. Тоді ж уніформою опозиційного руху був обраний світловідбиваючий жилет автомобілістів. З тих пір учасники протестів розширили свої вимоги, включивши в них не тільки соціально-економічну тематику, а й політичні питання.

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