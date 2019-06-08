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У черговій хвилі протестів "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 10,3 тис. осіб

У черговій хвилі протестів "жовтих жилетів" у Франції взяли участь 10,3 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Понад 10 тис. осіб взяли участь в 30-му загальнонаціональному дні протесту "жовтих жилетів" у Франції. Про це в суботу повідомив телеканал BFMTV з посиланням на МВС республіки, передає УНН.

За даними правоохоронних органів, в передмістях Парижа на вулиці вийшли 1,1 тис. осіб. Минулої суботи акції протесту зібрали 9,5 тис. учасників по всій країні, з яких 1,5 тис. протестували в Парижі.

Демонстрації руху також пройшли в Монпельє, Діжоні та деяких інших містах.

Масові суботні маніфестації "жовтих жилетів" почалися у Франції 17 листопада 2018 року. Спочатку вони були викликані підвищенням тарифів на автомобільне паливо. Тоді ж уніформою опозиційного руху був обраний світловідбиваючий жилет автомобілістів. З тих пір учасники протестів розширили свої вимоги, включивши в них не тільки соціально-економічну тематику, а й політичні питання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Франції: більшість громадян не підтримує акції "жовтих жилетів"

Нагадаємо, 18 травня, у 27-суботу протестів "жовтих жилетів" у Франції було встановлено новий антирекорд та здійснено напад на радіостанцію.

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