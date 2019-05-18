Протести "жовтих жилетів" у Франції: встановлено новий антирекорд, здійснено напад на радіостанцію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Чергова, 27-а за рахунком хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції виявилася найменш численною з моменту виникнення руху в листопаді 2018 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на МВС республіки.

За даними МВС, на вулиці французьких міст в суботу вийшли лише 15,5 тис. осіб, з яких 1,6 тис. протестували в столиці.

Традиційно ці цифри оскаржуються представниками руху, які стверджують, що на цей раз в демонстраціях брали участь 40497 чоловік. Однак навіть їм довелося визнати, що кількість прихильників скоротилося в порівнянні з минулим тижнем майже на 5 тис.

Як підкреслюється, минулої суботи протестний рух, за даними МВС, зібрав 18,6 тисячі учасників, з яких 1,2 тис. вийшли на вулиці французької столиці.

Крім акцій “жовтих жилетів” в Парижі, в цей день відбулася також маніфестація проти реформ в системі освіти. Консалтингова компанія Occurence за завданням декількох ЗМІ нарахувала в її рядах 5,6 тисячі протестуючих. Як уточнює телеканал, ця статистика не пов’язана з демонстраціями “жилетів”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Франції: більшість громадян не підтримує акції “жовтих жилетів”

Зокрема, група людей у масках і капюшонах напала на відділення радіостанції France Bleu в ході маніфестації “жовтих жилетів” в Реймсі. Відповідне повідомлення радіостанція розмістила в суботу у своєму Twitter.

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— France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) 18 травня 2019 р.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік розбиває підручними предметами кілька вікон будівлі, в якій розташовується офіс France Bleu, його супроводжує ще одна людина. Чи брав останній участь в нападі, невідомо. Однак в кінці відео видно, як він забирає самокат у проїжджаючої повз дитини.

Нагадаємо, хвиля протестів “жовтих жилетів” у Франції почалася ще 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на паливо. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри, часто виникали насильницькі сутички протестувальників з правоохоронцями. З тих пір акції не припинялися і досягали піку в вихідні.

Як повідомляв УНН, у Франції, у квітні, набув чинності “антихуліганський” закон.

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