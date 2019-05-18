Протесты "желтых жилетов" во Франции: установлен новый антирекорд, совершено нападение на радиостанцию

По данным МВД, на улицы французских городов в субботу вышли лишь 15,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. протестовали в столице.

Традиционно эти цифры оспариваются представителями движения, которые утверждают, что на этот раз в демонстрациях участвовали 40497 человек. Однако даже им пришлось признать, что количество сторонников сократилось по сравнению с прошлой неделей почти на 5 тыс.

Как подчеркивается, в минувшую субботу протестное движение, по данным МВД, собрал 18,6 тысячи участников, из которых 1,2 тыс. вышли на улицы французской столицы.

Кроме акций “желтых жилетов” в Париже, в этот день состоялась также манифестация против реформ в системе образования. Консалтинговая компания Occurence по заданию нескольких СМИ насчитала в ее рядах 5,6 тысячи протестующих. Как уточняет телеканал, эта статистика не связана с демонстрациями “жилетов”.

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В частности, группа людей в масках и капюшонах напала на отделение радиостанции France Bleu в ходе манифестации “желтых жилетов” в Реймсе. Соответствующее сообщение радиостанция разместила в субботу в своем Twitter.

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На опубликованных кадрах видно, как человек разбивает подручными предметами несколько окон здания, в котором располагается офис France Bleu, его сопровождает еще один человек. Принимал последний участие в нападении, неизвестно. Однако в конце видео видно, как он забирает самокат у проезжающего мимо ребенка.

Напомним, волна протестов “желтых жилетов” во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированное повышение акцизов на топливо. Демонстранты блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры, часто возникали насильственные столкновения протестующих с правоохранителями. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

Как сообщал УНН, во Франции, в апреле, вступил в силу “антихулиганський” закон.