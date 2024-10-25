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Жорин призывает срочно укреплять Днепропетровщину из-за ситуации на фронте

Жорин призывает срочно укреплять Днепропетровщину из-за ситуации на фронте

Киев  •  УНН

16:29 • 2692 просмотра

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Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин подчеркивает необходимость заблаговременной подготовки оборонительных укреплений на Днепропетровщине. Его призыв связан с обострением ситуации в районе Селидово и Покровска.

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин призвал строить прочную линию обороны на Днепропетровщине уже сейчас, а не ждать пока линия фронта дойдет до очередного населенного пункта. Об этом Жорин написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны заблаговременно. А не ждать пока линия фронта додвинется до очередного населенного пункта. Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском - Днепропетровщину надо готовить уже. И контролировать этот процесс

- написал Жорин.

Напомним

Количество боевых столкновений на фронте возросло до 125 за сутки, особенно активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.

россияне пробуют заходить в Селидово: как и откуда24 октября 2024, 12:04 • 10986 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область