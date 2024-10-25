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На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 125: де найгарячіше

Київ • УНН

 • 14599 перегляди

За добу відбулося 125 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог активно застосовує авіацію та КАБи, завдавши 18 авіаударів по Курській області.

На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 125: де найгарячіше

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 125, особливо активно ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 125. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках 

- йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, за наявною інформацією на даний час, ворог завдав 18 авіаударів по території Курської області, застосувавши 24 КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося два бойових зіткнення. Наші війська відбивають атаки росіян у районі Вовчанська.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки на Куп’янському напрямку. Точиться бій в районі Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Тернів та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 19 боєзіткнень, з яких чотири тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час відбулось три бойових зіткнення.

Тривають бої в районі Часового Яру Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Авіаудару зазнала Новоєгорівка.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації атакував позиції наших військ, бої тривають в районі Торецька. Авіація противника завдала ударів по Торецьку, Дружбі, Троїцькому та Катеринівці, скинувши п’ять КАБів.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Селидове, Красний Яр, Крутий Яр, Лисівка та Миролюбівка точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 35 спроб штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває п’ять боєзіткнень в районах Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Двадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито десять штурмових дій противника в районах Богоявленки та Новоукраїнки, сім ворожих штурмів продовжуються.

На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовують авіацію по районх населених пунктів Новоандріївка, Новоданилівка та Мала Токмачка, за сьогодні скинули 13 КАБів. 

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися витіснити наші підрозділи з займаних позицій, отримали жорстку відсіч.

Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку25.10.24, 08:33 • 17249 переглядiв

Антоніна Туманова

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