На фронте количество боевых столкновений возросло до 125: где горячее всего

Количество боевых столкновений на фронте возросло до 125, особенно активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 125. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях - говорится в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, по имеющейся информации на настоящее время, враг нанес 18 авиаударов по территории Курской области, применив 24 КАБ.

На Харьковском направлении сегодня произошло два боевых столкновения. Наши войска отражают атаки россиян в районе Волчанска.

Два штурмовых действия захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Голубовки на Купянском направлении. Идет бой в районе Вишневого.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Грековки, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 19 боестолкновений, из которых четыре продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка, в настоящее время состоялось три боевых столкновения.

Продолжаются бои в районе Часового Яра Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников. Авиаудару подверглась Новоегоровка.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации атаковал позиции наших войск, бои продолжаются в районе Торецка. Авиация противника нанесла удары по Торецку, Дружбе, Троицкому и Катериновке, сбросив пять КАБов.

Горячее всего на Покровском направлении. В районах Селидово, Красный Яр, Крутой Яр, Лисовка и Миролюбовка идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 35 попыток штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается пять боестолкновений в районах Острое, Катериновка и Новодмитровка. Двадцать вражеских штурмов уже отбито нашими защитниками.

На Времовском направлении было отражено десять штурмовых действий противника в районах Богоявленки и Новоукраинки, семь вражеских штурмов продолжаются.

На Ореховском направлении захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка и Малая Токмачка, за сегодня сбросили 13 КАБов.

На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций, получили жесткий отпор.

Генштаб: 187 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении