Жорін закликає терміново укріплювати Дніпропетровщину через ситуацію на фронті
Київ • УНН
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін наголошує на необхідності завчасної підготовки оборонних укріплень на Дніпропетровщині. Його заклик пов'язаний із загостренням ситуації в районі Селидового та Покровська.
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін закликав будувати міцну лінію оборони на Дніпропетровщині вже зараз, а не чекати поки лінія фронту дійде до чергового населеного пункту. Про це Жорін написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Ми не маємо постійно рухатись від міста до міста, паралельно з цим нашвидкоруч готуючи ці міста до оборони. Все це потрібно планувати, та будувати міцну лінію оборони завчасно. А не чекати поки лінія фронту дорухається до чергового населеного пункту. Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом - Дніпропетровщину треба готувати вже. І контролювати цей процес
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Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 125 за добу, особливо активно ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках.
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