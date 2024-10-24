росіяни пробують заходити в Селидове: як і звідки

За останні дні фіксуються спроби росіян заходити в Селидове з північно-східних та східних околиць. Проводиться велика робота для того, щоб нейтралізувати велику кількість піхоти, яку противник щоденно хвилями запускає в напрямку міста. Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Ми бачимо, що (минулої - ред.) доби 38 штурмів відбулося на Покровському напрямку та 19 безпосередньо в напрямку Селидового, або на його околицях й противник намагається тут концентрувати досить великі сили піхоти для того, щоб просуватися по флангах. Також за останні дні ми бачимо, що є спроби противника заходити безпосередньо в саме місто з північно-східних та східних околиць", - розповів Музичук.

Зокрема, за його словами, противник активно намагався штурмувати, відправляти піхотні групи з району Михайлівки.

"Також за останні дні противник намагається нарощувати застосування артилерія, яка працює по позиціях Сил оборони. Це, зокрема, завдання ударів по флангах, як по південних, так й по північних. Ми бачимо, що противник намагається пробувати просочуватися, закріплятися в приватному секторі на північно-східних околицях. Проте наші військовослужбовці, які завдяки роботі аеророзвідки та взаємодії з іншими підрозділами намагаються виявляти такі піхотні групи", - сказав Музичук.

Він зазначив, що попри те, що противник зазвичай намагається заявляти про контроль над ділянками міста, наразі українським військовослужбовцям вдається стримувати ворога.

"Вони намагаються вибивати його ( ворога - ред.), як на околицях, так й в будівлях, не даючи їм змоги створювати вогневі позиції, займати спостережні позиції. В цілому велика робота робиться для того, щоб нейтралізувати ту велику кількість піхоти яку противник щоденно хвилями запускає в напрямку цього населеного пункту", - сказав Музичук.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв сьогодні, що окупанти кидають дуже багато сил на Селидове.

"На Селидове росіяни кидають дуже багато сил, місцями будуть відео від них з їх прапорами, але станом на зараз битва за місто досі триває", - написав Коваленко в Telegram о 11:49.

Додамо

Поблизу міста Селидове Донецької області російські військові вбили чотирьох полонених військовослужбовців Національної Гвардії України, розпочато розслідування.