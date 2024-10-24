росіяни вбили 4 полонених нацгвардійців на Донеччині: розпочато розслідування
Київ • УНН
Біля Селидового окупанти захопили і вбили 4 військових НГУ. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів війни та умисного вбивства військовополонених.
Поблизу міста Селидове Донецької області російські військові вбили чотирьох полонених військовослужбовців Національної Гвардії України, розпочато розслідування, повідомили в четвер в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
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Як повідомляється, 6 жовтня 2024 року четверо військових Нацгвардії виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі Селидового. Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили українських захисників у полон. Після чого представники зс рф записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео, вказали в ОГП.
Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців
Як вказали в Офісі Генпрокурора, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
росіяни розстріляли двох полонених українських військових біля Селидового - ОГП21.10.24, 17:05 • 19075 переглядiв