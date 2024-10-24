россияне убили 4 пленных нацгвардейцев в Донецкой области: начато расследование

Вблизи города Селидово Донецкой области российские военные убили четырех пленных военнослужащих Национальной Гвардии Украины, начато расследование, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 6 октября 2024 года четверо военных Нацгвардии выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе Селидово. Около 13:00 оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили украинских защитников в плен. После чего представители ссс рф записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео, указали в ОГП.

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как указали в Офисе Генпрокурора, убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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