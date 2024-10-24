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россияне убили 4 пленных нацгвардейцев в Донецкой области: начато расследование

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 06:56  •  8369 просмотра

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Возле Селидово оккупанты захватили и убили 4 военных НГУ. Офис Генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов войны и умышленного убийства военнопленных.

Вблизи города Селидово Донецкой области российские военные убили четырех  пленных военнослужащих Национальной Гвардии Украины, начато расследование, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Детали 

Как сообщается, 6 октября 2024 года четверо военных Нацгвардии выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе Селидово. Около 13:00 оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили украинских защитников в плен. После чего представители ссс рф записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео, указали в ОГП. 

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих

- говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как указали в Офисе Генпрокурора, убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

россияне расстреляли двух пленных украинских военных возле Селидово - ОГП21 октября 2024, 14:05 • 17817 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк