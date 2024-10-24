россияне убили 4 пленных нацгвардейцев в Донецкой области: начато расследование
Киев • УНН
Возле Селидово оккупанты захватили и убили 4 военных НГУ. Офис Генпрокурора начал расследование по факту нарушения законов войны и умышленного убийства военнопленных.
Вблизи города Селидово Донецкой области российские военные убили четырех пленных военнослужащих Национальной Гвардии Украины, начато расследование, сообщили в четверг в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Детали
Как сообщается, 6 октября 2024 года четверо военных Нацгвардии выполняли служебно-боевые задачи на позициях в районе Селидово. Около 13:00 оккупационные войска начали штурм укреплений, во время которого захватили украинских защитников в плен. После чего представители ссс рф записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео, указали в ОГП.
На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих
Как указали в Офисе Генпрокурора, убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
россияне расстреляли двух пленных украинских военных возле Селидово - ОГП21 октября 2024, 14:05 • 17817 просмотров