россияне пробуют заходить в Селидово: как и откуда

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Оккупанты пытаются захватить Селидово с северо-восточных и восточных окраин, запуская волны пехоты. ВСУ сдерживают врага и не дают создавать огневые позиции в городе.

За последние дни фиксируются попытки россиян заходить в Селидово с северо-восточных и восточных окраин. Проводится большая работа для того, чтобы нейтрализовать большое количество пехоты, которую противник ежедневно волнами запускает в направлении города. Об этом сообщил спикер Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«Мы видим, что (за прошедшие - ред.) сутки 38 штурмов произошло на Покровском направлении и 19 непосредственно в направлении Селидово, или на его окраинах и противник пытается здесь концентрировать достаточно большие силы пехоты для того, чтобы продвигаться по флангам. Также за последние дни мы видим, что есть попытки противника заходить непосредственно в сам город с северо-восточных и восточных окраин», - рассказал Музычук.

В частности, по его словам, противник активно пытался штурмовать, отправлять пехотные группы из района Михайловки.

«Также за последние дни противник пытается наращивать применение артиллерия, которая работает по позициям Сил обороны. Это, в частности, нанесение ударов по флангам, как по южным, так и по северным. Мы видим, что противник пытается пробовать просачиваться, закрепляться в частном секторе на северо-восточных окраинах. Однако наши военнослужащие, которые благодаря работе аэроразведки и взаимодействия с другими подразделениями пытаются выявлять такие пехотные группы», - сказал Музычук.

Он отметил, что несмотря на то, что противник обычно пытается заявлять о контроле над участками города, пока украинским военнослужащим удается сдерживать врага.

«Они пытаются выбивать его (врага - ред.), как на окраинах, так и в зданиях, не давая им возможности создавать огневые позиции, занимать наблюдательные позиции. В целом большая работа делается для того, чтобы нейтрализовать то большое количество пехоты которую противник ежедневно волнами запускает в направлении этого населенного пункта», - сказал Музычук.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал сегодня, что оккупанты бросают очень много сил на Селидово.

«На Селидово россияне бросают очень много сил, местами будут видео от них с их флагами, но по состоянию на сейчас битва за город до сих пор продолжается», - написал Коваленко в Telegram в 11:49.

Добавим

Вблизи города Селидово Донецкой области российские военные убили четырех пленных военнослужащих Национальной Гвардии Украины, начато расследование.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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