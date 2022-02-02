Никакого особого статуса Донбасса, как это представляет Россия, не будет – Кулеба

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Оккупированные Россией территории не получат особого статуса, как того бы хотелось Кремлю. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita, пишет УНН.

Так, у министра поинтересовались, готова ли Украина предоставить особый статус оккупированным Донецкой и Луганской областям, чтобы они "фактически получили право вето на стратегические решения украинской власти".