Жодного особливого статусу Донбасу, як це уявляє Росія, не буде – Кулеба

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Окуповані Росією території не отримають особливого статусу, як цього хотів би Кремль. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, пише УНН.

Так, у міністра поцікавилися, чи готова Україна надати особливий статус окупованим Донецькій та Луганській областям, щоб вони "фактично отримали право вето на стратегічні рішення української влади".