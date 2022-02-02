Жодного особливого статусу Донбасу, як це уявляє Росія, не буде – Кулеба

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 4455 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 53050 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 125697 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 189872 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185120 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207865 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195659 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151464 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152710 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173136 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 132687 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174188 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111491 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65389 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 37057 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 463775 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307411 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370700 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 482938 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727996 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111491 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174188 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123567 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158788 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182127 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Жодного особливого статусу Донбасу, як це уявляє Росія, не буде – Кулеба

Жодного особливого статусу Донбасу, як це уявляє Росія, не буде – Кулеба

Київ • УНН

 • 28334 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Окуповані Росією території не отримають особливого статусу, як цього хотів би Кремль. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, пише УНН.

Так, у міністра поцікавилися, чи готова Україна надати особливий статус окупованим Донецькій та Луганській областям, щоб вони "фактично отримали право вето на стратегічні рішення української влади".

Цитата

"Жоден регіон України не матиме права вето на будь-які загальнодержавні рішення. Це написано на камені! Тож ніякого особливого статусу, як уявляє Росія, ніякого вето не буде. Ми проводимо дуже глибоку реформу децентралізації, ми готові працювати над виконанням Мінських домовленостей. Але Мінські домовленості починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому кожен має зосередитися на безпеці в першу чергу", - сказав міністр.

Деталі

Кулеба зазначив, що у разі, якщо Росія буде діяти сумлінно, нинішню безпекову кризу можливо буде подолати дипломатичним шляхом. Водночас, за нинішніх обставин Україна не має йти на поступки, наголосив він.

"Не ми збираємо військові сили вздовж кордонів наших сусідів. Не ми окупуємо територію сусідньої країни. Не ми здійснюємо кібератаки. Саме Росії потрібно діяти конструктивно. Хочу наголосити, що Україна виключила будь-яку можливість йти на поступки, які б нам нав’язували ззовні", - додав він.

Що було раніше

Міністр зазначив, що минулого тижня у Парижі “нормандський формат” вдалось повернути до життя.

Доповнення

26 січня у Парижі відбулися переговориполітичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), вони тривали близько вісім годин.

Під час цієї зустрічі політрадники “нормандської четвірки” погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.

Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84