Жодного особливого статусу Донбасу, як це уявляє Росія, не буде – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Окуповані Росією території не отримають особливого статусу, як цього хотів би Кремль. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, пише УНН.
Так, у міністра поцікавилися, чи готова Україна надати особливий статус окупованим Донецькій та Луганській областям, щоб вони "фактично отримали право вето на стратегічні рішення української влади".
Цитата
"Жоден регіон України не матиме права вето на будь-які загальнодержавні рішення. Це написано на камені! Тож ніякого особливого статусу, як уявляє Росія, ніякого вето не буде. Ми проводимо дуже глибоку реформу децентралізації, ми готові працювати над виконанням Мінських домовленостей. Але Мінські домовленості починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому кожен має зосередитися на безпеці в першу чергу", - сказав міністр.
Деталі
Кулеба зазначив, що у разі, якщо Росія буде діяти сумлінно, нинішню безпекову кризу можливо буде подолати дипломатичним шляхом. Водночас, за нинішніх обставин Україна не має йти на поступки, наголосив він.
"Не ми збираємо військові сили вздовж кордонів наших сусідів. Не ми окупуємо територію сусідньої країни. Не ми здійснюємо кібератаки. Саме Росії потрібно діяти конструктивно. Хочу наголосити, що Україна виключила будь-яку можливість йти на поступки, які б нам нав’язували ззовні", - додав він.
Що було раніше
Міністр зазначив, що минулого тижня у Парижі “нормандський формат” вдалось повернути до життя.
Доповнення
26 січня у Парижі відбулися переговориполітичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), вони тривали близько вісім годин.
Під час цієї зустрічі політрадники “нормандської четвірки” погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.
Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.