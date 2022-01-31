“Нормандський формат” вдалось повернути до життя - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Минулого тижня у Парижі “нормандський формат” вдалось повернути до життя, заявив на брифінгу в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Україна прагне миру. Ми активно працюємо над дипломатичним вирішенням російсько-українського збройного конфліку. Свідченням цього є активізація "нормандського формату“. Фактично, минулого тижня в Парижі його вдалось повернути до життя”, — сказав міністр.
Деталі
У цьому контексті він висловив вдячність Франції за її лідерські зусилля.
Минулого тижня на цих переговорах був керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
“Це була складна розмова, і після майже 8 годин перемовин вдалось вийти на спільне коммюніке — вперше з 2019 року. Надзвичайно важливо, що вдалось домовитись провести ще одну зустріч за два тижні в Берліні”, — повідомив Кулеба.
Доповнення
26 січня у Парижі пройшли переговори політичних радників лідерів нормандського формату (Росія, Німеччина, Франція, Україна), вони тривали близько вісім годин.
Під час цієї зустрічі політрадники “нормандської четвірки” погодили спільне комюніке й підтримали сталий режим припинення вогню на Донбасі.
Наступну зустріч політрадників нормандського формату планують провести за два тижні у Берліні.