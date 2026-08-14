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The New York Times

Житомирская область подверглась российской атаке, пострадали объекты критической инфраструктуры и предприятие

Киев • УНН

 • 1872 просмотра

Ночью Житомирская область подверглась удару вражеских беспилотников. Возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и частном предприятии, жертв нет.

Житомирская область подверглась российской атаке, пострадали объекты критической инфраструктуры и предприятие

Житомирская область подверглась атаке РФ ночью, возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и одном из частных предприятий, сообщили в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

Житомирщина снова подверглась удару вражеских беспилотников. На этот раз в результате обстрела пострадали объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет

- написал Бунечко в соцсетях.

Как указали в ГУ ГСЧС в области, "в результате вражеской атаки возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и одном из частных предприятий. Также загорелась сухая трава".

Спасатели, как указано, оперативно ликвидировали все возгорания. На местах вражеских обстрелов пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

90 из 112 российских дронов обезвредили над Украиной14.08.26, 08:19 • 2362 просмотра

Юлия Шрамко

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