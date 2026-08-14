Житомирская область подверглась российской атаке, пострадали объекты критической инфраструктуры и предприятие
Киев • УНН
Ночью Житомирская область подверглась удару вражеских беспилотников. Возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и частном предприятии, жертв нет.
Житомирская область подверглась атаке РФ ночью, возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и одном из частных предприятий, сообщили в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко и в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
Житомирщина снова подверглась удару вражеских беспилотников. На этот раз в результате обстрела пострадали объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеских ударов нет
Как указали в ГУ ГСЧС в области, "в результате вражеской атаки возникли пожары на объекте критической инфраструктуры и одном из частных предприятий. Также загорелась сухая трава".
Спасатели, как указано, оперативно ликвидировали все возгорания. На местах вражеских обстрелов пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
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