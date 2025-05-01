Жительница Нидерландов пыталась вывезти из Украины почти 28 тыс. долларов
Киев • УНН
Во Львовской области задержали жительницу Нидерландов, которая пыталась нелегально вывезти из Украины 27 700 долларов США. Сумма, превышающая разрешенный лимит, временно изъята.
Жительница Нидерландов пыталась нелегально вывезти из Украины почти 28 тыс. долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Львовской таможни.
Детали
Отмечается, что в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенне" во время осмотра легковушки Nissan Micra работники таможни обнаружили 27 тыс. 700 долларов США, которые 28-летняя украинка - жительница Нидерландов пыталась переместить через таможенную границу Украины.
Такие действия имеют признаки нарушения таможенных правил, в соответствии с ч.1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. По этому факту составлен админпротокол
Таможенники добавили, что сумма, которая не подлежит обязательному декларированию, была возвращена гражданке, а 16 тыс. 400 долларов США, которые превышают разрешенный лимит - временно изъяты, до рассмотрения дела в законном порядке.
Напомним
На днях во Львовской области задержали предпринимателя, который организовывал нелегальное пересечение границы для уклонистов. За 9 тысяч долларов он обещал трансфер через леса Закарпатья в Евросоюз.
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