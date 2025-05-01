Жителька Нідерландів намагалась вивезти з України майже 28 тис. доларів
Київ • УНН
На Львівщині затримали мешканку Нідерландів, яка намагалася нелегально вивезти з України 27 700 доларів США. Суму, що перевищує дозволений ліміт, тимчасово вилучено.
Мешканка Нідерландів намагалася нелегально вивезти з України майже 28 тис. доларів США. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Львівської митниці.
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Зазначається, що у пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" під час огляду легковика Nissan Micra працівники митниці виявили 27 тис. 700 доларів США, які 28-річна українка - жителька Нідерландів намагалася перемістити через митний кордон України.
Такі дії мають ознаки порушення митних правил, відповідно до ч.1 ст. 471 Митного кодексу України. За цим фактом складено адмінпротокол
Митники додали, що суму, якане підлягає обовʼязковому декларуванню, було повернуто громадянці, а 16 тис. 400 доларів США, які перевищують дозволений ліміт - тимчасово вилучено, до розгляду справи в законному порядку.
Нагадаємо
Днями на Львівщині затримали підприємця, який організовував нелегальний перетин кордону для ухилянтів. За 9 тисяч доларів він обіцяв трансфер через ліси Закарпаття до Євросоюзу.
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