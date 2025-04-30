Дев'ять тисяч доларів за трансфер до ЄС: на Львівщині викрили перевізника ухилянтів
Київ • УНН
На Львівщині затримали підприємця, який організовував нелегальний перетин кордону для ухилянтів. За 9 тисяч доларів він обіцяв трансфер через ліси Закарпаття до Євросоюзу.
На Львівщині правоохоронці затримали підприємця, який возив бусом ухилянтів через ліси на Закарпатті до Євросоюзу. Злочинця затримали під час оплати "трансферу", повідомляє УНН з посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону у Telegram.
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За даними слідства, 44-річний житель Самбірського району підшукував охочих покинути країну під час війни чоловіків. Він пропонував допомогу із перетином кордону поза офіційними пунктами пропуску.
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За гроші він зобов’язувався забезпечити безперешкодний трансфер до країн Євросоюзу через лісисту місцевість Закарпаття.
Свої послуги переправник оцінив у 9 тисяч доларів США з одного "клієнта".
Його затримали під час проплати чергового "трансферу" у порядку ст. 208 КПК України. Зловмиснику обрали запобіжний захід.
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