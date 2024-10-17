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Переправляв ухилянтів через Тису за 15 тисяч доларів: у Львові затримали керівника благодійного фонду

Київ • УНН

 • 11533 перегляди

Директор благодійної організації у Львові організував нелегальний трафік військовозобов'язаних за кордон за 15 тисяч доларів. Його затримано під час отримання частини коштів у розмірі 7500 доларів.

Переправляв ухилянтів через Тису за 15 тисяч доларів: у Львові затримали керівника благодійного фонду

У Львові правоохоронці викрили директора благодійної організації, який організував  нелегальний трафік для військовозобов’язаних – переправляв їх до Молдови чи Румунії за 15 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу спецпрокуратури Західного регіону. 

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 46-річному директору благодійної організації за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)

- йдеться у повідомленні прокуратури.

Встановлено, що він підшукував чоловіків призовного віку, які не мають права на перетин держкордону під час війни, та за 15 тисяч доларів США пропонував свої "послуги" – виїзд через офіційні пункти пропуску або поза їх межами на човні через річку Тиса.

Благодійника затримали під час отримання частини коштів у розмірі 7500 доларів. 

Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Тетяна Краєвська

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