Переправляв ухилянтів через Тису за 15 тисяч доларів: у Львові затримали керівника благодійного фонду
Київ • УНН
Директор благодійної організації у Львові організував нелегальний трафік військовозобов'язаних за кордон за 15 тисяч доларів. Його затримано під час отримання частини коштів у розмірі 7500 доларів.
У Львові правоохоронці викрили директора благодійної організації, який організував нелегальний трафік для військовозобов’язаних – переправляв їх до Молдови чи Румунії за 15 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу спецпрокуратури Західного регіону.
За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 46-річному директору благодійної організації за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)
Встановлено, що він підшукував чоловіків призовного віку, які не мають права на перетин держкордону під час війни, та за 15 тисяч доларів США пропонував свої "послуги" – виїзд через офіційні пункти пропуску або поза їх межами на човні через річку Тиса.
Благодійника затримали під час отримання частини коштів у розмірі 7500 доларів.
Наразі прокурори подали до суду клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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