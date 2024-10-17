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Переправлял уклонистов через Тису за 15 тысяч долларов: во Львове задержали руководителя благотворительного фонда

Переправлял уклонистов через Тису за 15 тысяч долларов: во Львове задержали руководителя благотворительного фонда

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:43  •  2418 просмотра

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Директор благотворительной организации во Львове организовал нелегальный трафик военнообязанных за границу за 15 тысяч долларов. Он задержан во время получения части средств в размере 7500 долларов.

Во Львове правоохранители разоблачили директора благотворительной организации, который организовал  нелегальный трафик для военнообязанных - переправлял их в Молдову или Румынию за 15 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу спецпрокуратуры Западного региона. 

Под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 46-летнему директору благотворительной организации по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)

- говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что он подыскивал мужчин призывного возраста, которые не имеют права на пересечение госграницы во время войны, и за 15 тысяч долларов США предлагал свои «услуги» - выезд через официальные пункты пропуска или за их пределами на лодке через реку Тиса.

Благотворителя задержали во время получения части средств в размере 7500 долларов. 

Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуроров Хмельницкой области проверят относительно правомерности назначения инвалидности16 октября 2024, 14:21 • 12275 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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