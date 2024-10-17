Переправлял уклонистов через Тису за 15 тысяч долларов: во Львове задержали руководителя благотворительного фонда
Киев • УНН
Директор благотворительной организации во Львове организовал нелегальный трафик военнообязанных за границу за 15 тысяч долларов. Он задержан во время получения части средств в размере 7500 долларов.
Во Львове правоохранители разоблачили директора благотворительной организации, который организовал нелегальный трафик для военнообязанных - переправлял их в Молдову или Румынию за 15 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу спецпрокуратуры Западного региона.
Под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 46-летнему директору благотворительной организации по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)
Установлено, что он подыскивал мужчин призывного возраста, которые не имеют права на пересечение госграницы во время войны, и за 15 тысяч долларов США предлагал свои «услуги» - выезд через официальные пункты пропуска или за их пределами на лодке через реку Тиса.
Благотворителя задержали во время получения части средств в размере 7500 долларов.
Сейчас прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.
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