Девять тысяч долларов за трансфер в ЕС: во Львовской области разоблачили перевозчика уклонистов
Киев • УНН
Во Львовской области задержали предпринимателя, который организовывал нелегальное пересечение границы для уклонистов. За 9 тысяч долларов он обещал трансфер через леса Закарпатья в Евросоюз.
Во Львовской области правоохранители задержали предпринимателя, который возил бусом уклонистов через леса в Закарпатье в Евросоюз. Преступника задержали во время оплаты "трансфера", сообщает УНН со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона в Telegram.
Детали
По данным следствия, 44-летний житель Самборского района подыскивал желающих покинуть страну во время войны мужчин. Он предлагал помощь с пересечением границы вне официальных пунктов пропуска.
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За деньги он обязывался обеспечить беспрепятственный трансфер в страны Евросоюза через лесистую местность Закарпатья.
Свои услуги переправщик оценил в 9 тысяч долларов США с одного "клиента".
Его задержали во время проплаты очередного "трансфера" в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленнику избрали меру пресечения.
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