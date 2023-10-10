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Жители Киевщины нашли в печи запалы для снарядов

Жители Киевщины нашли в печи запалы для снарядов

Киев • УНН

 • 481179 просмотра

Киев. 10 октября. УНН. Жители Макарова, что в Киевской области, обнаружили запалы к снарядам в печи собственного дома, во время оккупации в их доме жили солдаты рф. Об этом сообщает пресс служба МВД Украины, пишет УНН.

Детали

Опасную находку люди обнаружили, когда решили отремонтировать печь. Граждане сразу вызвали ГСЧС и полицию.

"В печи находилось 6 запалов к снарядам. Во времена оккупации общины, в этом доме жили российские захватчики", - говорится в сообщении.

Напомним

В полицию Киевской области поступило сообщение от жителя Гостомеля, что на своем земельном участке мужчина нашел гранату. Согласно предварительным данным, граната РГД—5 находилась там с периода вражеской оккупации. К счастью, обошлось без пострадавших.

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