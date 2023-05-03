Небезпечна знахідка: на Київщині чоловік косив траву й натрапив на гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. До поліції Київщини надійшло повідомлення від мешканця Гостомелю, що на своїй земельній ділянці чоловік знайшов гранату. Про це повідомляє голова управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, передає УНН.
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У поліції Київщини повідомляють, що правоохоронці одразу прибули на місце подій та огородили прилеглу території, викликавши ДСНС. Відповідно до попередніх даних, граната РГД—5 знаходилась там із періоду ворожої окупації. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також поліція Київщини закликає всіх громадян бути обережними в період весняно-польових робіт та відпочинку на природі.
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