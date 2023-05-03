Опасная находка: на Киевщине мужчина косил траву и наткнулся на гранату

Детали

В полиции Киевщины сообщают, что правоохранители сразу прибыли на место событий и оградили прилегающую территории, вызвав ГСЧС. Согласно предварительным данным, граната РГД—5 находилась там с периода вражеской оккупации. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также полиция Киевщины призывает всех граждан быть осторожными в период весенне-полевых работ и отдыха на природе.

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